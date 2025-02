Juventus-Empoli 3-5 dcr, PAGELLE: UN TONFO DA RICORDARE! Da Thiago a Koopmeiners, fioccano i 4

Getty Images

Due parate a tenere a galla la Juve, nel momento più complicato della partita, e forse della stagione. Alla fine, pur con qualche incertezza palla al piede, porta a casa la prestazione. Persino fondamentale per alcuni tratti della gara.Vive di fasi, e sono più down che up, e sono più i momenti morti che quelli in cui sembra davvero in grado di fare la differenza. Non è una partita per velocisti, semmai per inventori. Per questo fatica un po' di più.Svarioni e disattenzioni, una partita in cui arriva a 3000 minuti giocati e non si mette neanche in modo tale da fermarsi a riposare in un angolo. No, tocca tirare dritto. Ancora.

Un solo errore grave, al quale però rimediano poco dopo i compagni. Continua l'apprendistato e non ci sembra esattamente in preda ai fumi delle consapevolezze. Anzi: c'è tanto da imparare, sebbene la strada sembri quantomeno quella adeguata. (dal 54'Alza la testa della Juventus, come un capitano dovrebbe sempre fare. Chiusure e impostazione: super)E' a metà. Un po' così. Da rivedere, e magari in condizioni decisamente differenti rispetto a queste. Anche qui: è costretto a giocare, a sacrificarsi, a dare tutto. L'emergenza in difesa non lascia scampo. (dall'84'Debutta!)Il suo gol è senza senso. E' una giocata micidiale in mezzo a un mare di difficoltà. Thuram è stato l'ago nel pagliaio, trovato benissimo. E pure prima, nel disastro, almeno era venuto fuori di carattere.A proposito di carattere: il suo dov'è finito? Dov'è finito quel giocatore che calciava da qualsiasi posizione, che si faceva trovare tra le linee, che scriveva a caratteri cubitali il suo nome nella storia dell'Atalanta? No, perché alla Juve non si è visto. (dal 54'Ruleta a parte, è un mondo - quello della Juve di oggi - in cui Yildiz sta benissimo. In cui Yildiz non può stare fuori)Nel momento della difficoltà, dopo un primo tempo decisamente sottotono, ha alzato il ritmo e le giocate, ha dato opzioni ai compagni, ha servito palloni giusti. Soprattutto: è stato leader.Primo tempo tra i peggiori stagionali, forse inconsciamente aveva tirato il freno, provando a reprimere l'istinto di correre sempre, di correre ovunque. Poi deve alzare i toni se vuoi portare a casa la prestazione.Mamma mia, che difficoltà. Sia dal punto fisico, sia dal punto di vista atletico, sia dal punto di vista mentale. Nico è stato una roba proprio brutta da vedere, soprattutto considerate le premesse. L'impegno non nasconde una gamba tirata. (Dal 60'Alterna buone cose, al solito problema. Cioè: fare le giocate decisive. Semplicemente, non ci sono)Non la prova più eccelsa, ma la prova di un giocatore che è esattamente questa roba qui. Che fa solo il finalizzatore e che si è tolto da dosso gli impegni del leader. Se gioca male un pallone, non è più la fine del mondo. Poi però nel finale ha il pallone decisivo, quindi il contropiede fondamentale. E sbaglia il primo rigore.Questa partita, contro questa squadra, con questa situazione. Semplicemente, inspiegabile. O meglio: si spiega pure, ma è difficilmente accettabile. E infatti, il pubblico fischia.