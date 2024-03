Juventus, è sempre emergenza infortuni: cosa c'è dietro?

In questo periodo la squadra di Allegri ha perso diversi giocatori, esclusi dalle gare anche per più di una sfida. I casi più recenti riguardano giocatori come Weston McKennie e Adrien Rabiot, ma prima di loro ce ne sono stati molti altri, e oggi l'ultimo in assoluto: Charly Alcaraz, fuori per circa un mese per un problema muscolare.Infortuni diversi per calciatori diversi, ma cosa c'è dietro? Preparazione o sfortuna? Una lunga serie di infortuni, una costante dell'ultima parte del corso bianconero di Allegri, che ha messo sul banco degli imputati lo staff del tecnico. Quest'anno, però, in realtà la serie di infortuni non sembra dipendere dalla preparazione, anzi. La Juventus è la big di Serie A che ha dovuto fare i conti col maggior numero di infortuni traumatici:Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.