Juventus, emergenza in difesa: scatta l'ora di Alberto Costa? Il piano di Thiago Motta sembra chiaro

. Sono i nomi dei difensori della Juventus che al momento non sono disponibili per Thiago Motta e se a noi sembra un film già visto nella prima parte di stagione quando erano le indisponibilità a influenzare le scelte (e forse anche i risultati) di Thiago Motta il tecnico italo brasiliano non si allarma: "".Le scelte quindi per la sfida di questa sera contro il Cagliari sembrano essere obbligate, per quanto riguarda il reparto difensivo. A destra dovrebbe agire Timothyormai riadattato al ruolo di terzino dove sta convincendo il tecnico bianconero. A sinistra spazio ad Andreadopo l'ingresso in Champions per sostituire Renato Veiga dopo solo 10 minuti infortunato. Coppia di centrali confermata con Federicoe Lloydche farà il suo debutto da difensore centrale in Serie A.Viene però spontaneo chiedersi: ma quando arriva l'ora di Alberto Costa? Il difensore è stato il primo innesto del mercato invernale bianconero. Arrivato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes per circa 14 milioni di euro ma ancora il suo debutto in gare ufficiali non è avvenuto. In difesa chiaramente scapita anche Rouhi che a differenza di Adzic mandato in Next Gen è stato tenuto in prima squadra.In conferenza stampa ieri Thiago Motta ha lodato il difensore arrivato a gennaio: "Lo sto vedendo molto bene: è un ragazzo attento, di grande fisico. Ha fame e scalpita per dimostrare il suo valore" difficilmente potrà avere una maglia da titolare questa sera nel match di Cagliari. Potrebbe però essere una carta da giocare a partita in corso per farlo lentamente familiarizzare con il campionato italiano. Attenzione però, potrebbe anche essere impiegato nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli di mercoledì sera. Il piano sembra chiaro: l'ora di Alberto Cosa sembra sempre più vicina.





