Juventus, fonti vicine a Elkann: 'Ribadiamo l'impegno'. Poi il messaggio a dirigenza e squadra

Elkann Juve, il messaggio

Dopo l’ultimo intervento di Exor da 15 milioni di euro , fonti vicine a Johnhanno confermato il continuo sostegno dialla Juventus “Ribadiamo il nostro impegno a rafforzare la Juve in campo e fuori, come abbiamo fatto negli ultimi 102 anni”, hanno dichiarato. Un messaggio chiaro, che conferma la volontà della proprietà di garantire stabilità e competitività alla squadra bianconera. Gazzetta aggiunge: "con questa decisione, l'azionista di maggioranza manda un messaggio a dirigenti, staff tecnico e giocatori, che devono dare il massimo in queste ultime nove giornate di campionato con la consapevolezza della realtà in cui vivono, sentendo la responsabilità di essere della Juve".

L’operazione rientra in un più ampio progetto di rilancio, con l’obiettivo di consolidare la Juventus ai vertici del calcio italiano e internazionale. Il club sta affrontando una fase di transizione, con un focus sulla crescita sportiva e sulla sostenibilità economica. L’aumento di capitale rappresenta un segnale importante della fiducia di Exor nella gestione societaria e nel futuro del progetto bianconero.Oltre agli investimenti sul mercato, la Juventus sta lavorando su più fronti, puntando sullo sviluppo del settore giovanile, sul rafforzamento della prima squadra e sulla crescita della brand identity a livello globale. La società vuole garantire una base solida per affrontare le sfide future e mantenere alto il livello competitivo.Con questa nuova iniezione di capitale, Exor conferma il suo ruolo centrale nella gestione della Juventus, assicurando risorse e strategie per affrontare al meglio il percorso di crescita del club. L’obiettivo resta quello di riportare la squadra ai vertici del calcio europeo, con una visione a lungo termine e un impegno costante nel rafforzamento della società.