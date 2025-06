CorSport - Juventus, la linea di Elkann sul mercato: non si vendono i big

Juventus, la linea di Elkann sul mercato

ha preso per mano lanegli ultimi mesi, aumentando notevolmente la sua presenza, non solo simbolica ma nei fatti. Da marzo in avanti, ovvero da quando il club bianconero ha scelto di cambiare stradaDa lì sono iniziate anche le valutazioni più approfondite della proprietà sulla dirigenza, che hanno portato poi all'interruzione del rapporto concome nuovo responsabile del progetto sportivo ma non solo

Ecco, Elkann però non si è "fermato" dando le chiavi della Juventus a Comolli ma anche dopo l'arrivo dell'ex Presidente del Tolosa, l'ad di Exor ha proseguito ad essere vicino alla squadra e alla società in generale. Ha seguito infatti l'esordio al Mondiale per Club negli Stati Uniti ma soprattutto ha dato una linea chiara, anche sul mercato. Elkann nelle ultime ore, riferisce il Corriere dello Sport, ha dettato condizioni per la costruzione della rosa:Va da sé che anche in questo mercato non potrà essere smentita la teoria del “ogni cosa ha un giusto prezzo”.Ma chi sono i big?si legge, sarebbe stato indicato come uno dei totem: alla Juve sembrano disponibili a garantire a Federico un adeguamento, anche se il suo rinnovo è stato congelato. La scadenza, fissata al 2028, tranquillizza la situazione ma è chiaro che il club è consapevole di dover accontentare almeno in parte le richieste del difensore, che guadagna 1,5 milioni di euro, meno rispetto allo status raggiungo nelle ultime due stagioni.A centrocampoche con Tudor sono diventati la coppia titolare senza più dubbi e rappresentano una delle certezze della Juventus. Così come certezza sta tornando ad essere anche Cambiaso , finito spesso al centro di voci di mercato ma, aggiunge il quotidiano, appare destinato a mettere radici a Torino, dove è legato alla Juve con un contratto fino al 2029. Infine, ovviamente,il cui valore di mercato cresce partita dopo partita ma che la dirigenza bianconera blinderà ancora di più dopo il Mondiale per Club conSu Yildiz d'altronde, l'idea della proprietà era nota da tempo, non certo da oggi, dopo le meravigliose prestazioni negli Stati Uniti.