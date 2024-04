Juventus, nelle parole di Elkann la strategia per il futuro

Come si muoverà la Juve sul mercato

Quando parla John Elkann, ogni parola va misurata, studiata e analizzata perché può dare importanti indicazioni sul futuro. Nella lettera agli azionisti di Exor, il numero uno della Juventus in particolare ha mandato tre messaggi chiari. Il primo è quello che riguardae e il ruolo che avrà nella "nuova" società. Il secondo, più nascosto, è quello che riguarda Massimiliano Allegri, mai citato. E infine, il tema più ampio legato a come si muoverà il club per "tornare".C'è una frase che non è passata inosservata.Ritorno a cosa esattamente? A ciò che non è stata negli ultimi anni. Troppo poco competitiva a livello sportivo, troppo poco solida - anche per le note vicende giudiziarie - a livello societario. Due pilastri invece su cui la Juventus ha sempre posto le basi per i grandi cicli vincenti. Nessuna spesa folle però."La Juventus mira a costruire una struttura di costi sostenibile in linea con le nuove regolamentazioni dell'UEFA", si legge nella lettera. Come?(che hanno dimostrato il loro valore quest'anno)", aggiunge Elkann. Insomma,Una filosofia che la Juventus ha già intrapreso e che è stata confermata dai piani alti.Non mancheranno per questné investimenti di più alto profilo come quello per il centrocampo (Koopmeiners rimane il preferito). Ma la Juventus che vuole "tornare", passerà necessariamente dalla linea verde e da un'attenzione alla situazione economica. Giuntoli, Allegri e strategie future, Elkann ha indicato la via.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!