Sembra questo uno dei passaggi-chiave della lettera che John ha scritto agli azionisti di Exor , ovviamente limitandoci alle questioni riguardanti la. In sostanza, dai vertici supremi del club bianconero non si fa altro che ribadire ciò che Massimilianova dicendo da tutta la stagione, ovvero che il principale obiettivo della squadra per quest'anno era quello di tornare stabilmente nel calcio "che conta", e dunque innanzitutto nella massima competizione europea, per una questione tanto di prestigio quanto di soldi.Ecco perché, secondo questa logica, nel momento in cui arriverà la qualificazione (e magari si vincerà pure la Coppa Italia),. E sempre in quest'ottica si può capire il motivo per cui lo stesso Allegri potrebbe essere confermato, nonostante le voci sul suo futuro che continuano a susseguirsi di giorno in giorno: il tecnico livornese, secondo la proprietà, sta raggiungendo gli obiettivi stagionali, pertanto sulla carta non ci sarebbe una valida e urgente ragione per cambiare.: la scelta di puntare su Cristianoper la dirigenza, secondo il rampollo della Famiglia Agnelli, ha avuto un significato ben preciso proprio guardando al domani, ma anche a un presente in cui iniziare a lavorare per. "Se conosci i nostri tifosi, i nostri giocatori e il nostro spirito, la frase "fino alla fine" non ti suonerà nuova", prosegue John, che poi lancia un messaggio chiaro parlando di "determinazione del club nel continuare a lottare e superare le avversità".