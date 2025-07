Juventus, Elimoghale pronto al salto: farà parte dell’Under 20 di Padoin

Promozione in Primavera: nuovo passo verso l’élite

Destiny Onoguekhancontinua a stupire per talento, maturità e precocità. Dopo aver disputato una stagione da sotto età con l’Under 17 della Juventus , il giovane classe 2009 è stato decisivo anche nella finale scudetto con l’Under 16, con un assist fondamentale che ha contribuito alla conquista del titolo. Una prestazione che ha confermato il suo ruolo centrale nel progetto bianconero e che ha convinto il club a puntare ancora di più su di lui per la prossima stagione.

Non solo Elimoghale: occhio anche a Francisco Barido

Chi è Elimoghale

Destiny Elimoghale inizierà la stagione con la Primavera di Simone Padoin, compiendo un ulteriore salto di categoria nonostante la giovane età. Il suo debutto con il gruppo Primavera è atteso già dalla prossima settimana, un’occasione preziosa per confrontarsi con un livello più alto e accelerare il proprio percorso di crescita. Con la sua tecnica, velocità e capacità realizzativa, sarà certamente uno dei talenti da seguire con maggiore attenzione nel 2025/26.Nell’Under 20 juventina ci sarà anche Francisco Barido, altro nome da monitorare attentamente. La Juventus continua così a investire su un settore giovanile ricco di qualità, con l’obiettivo di portare sempre più giovani in prima squadra.Destiny Onoguekhan Elimoghale, nato il 23 aprile 2009 in Italia da genitori nigeriani, è uno dei talenti più interessanti del calcio giovanile italiano. Attaccante moderno e versatile, ha militato nella Juventus Under 17 e rappresenta la nazionale italiana Under 17, nonostante possieda anche la cittadinanza nigeriana.La sua carriera internazionale con l’Italia è iniziata nel novembre 2023 con l’Under 15, dove ha collezionato 13 presenze e 1 gol. Nel 2025 ha fatto il salto prima con l’Under 16 e poi con l’Under 17, con cui ha già registrato 3 presenze e 2 reti, confermandosi elemento chiave del gruppo.Gioca prevalentemente come ala sinistra, ma può adattarsi su tutto il fronte offensivo. Con la Juventus Under 17 ha attirato le attenzioni degli osservatori per velocità, tecnica e capacità di incidere nei momenti decisivi. Un esempio? Il gol all’ultimo minuto che ha regalato la vittoria all’Italia Under 17, portando a 6 i contributi offensivi in 6 partite.Mentre la Federazione Nigeriana cerca di convincerlo a cambiare maglia, l’Italia continua a puntare forte su di lui, inserendolo stabilmente nelle proprie selezioni. Il futuro di Elimoghale è luminoso: è una promessa da tenere d’occhio.