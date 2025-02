Juventus, qual è il peso economico dell'eliminazione dalla Coppa Italia

2025 Getty Images

Il precedente

L'eliminazione dalla Coppa Italia contro l'Empoli non è solo un duro colpo sportivo per la Juventus , ma rappresenta anche una significativa perdita economica. La mancata qualificazione alle semifinali fa sfumare, cifra che il club avrebbe incassato in caso di passaggio del turno. Ma il danno complessivo è ancora più rilevante: l'eventuale vittoria della competizione avrebbe garantito un bottino totale di circa, tra premi distribuiti dalla Lega Serie A e diritti televisivi.Per fare un confronto, nella scorsa edizione della Coppa Italia la Juventus aveva incassato 7,6 milioni di euro, senza considerare gli introiti derivanti dal botteghino. Il pubblico dell’Allianz Stadium è sempre stato una risorsa importante per il club, e l’uscita prematura dalla competizione priverà la società di ulteriori guadagni legati alla vendita di biglietti e merchandising nei match casalinghi delle fasi finali.

A questi mancati introiti si aggiunge un’altra questione di rilievo: la Supercoppa Italiana a Ryad. La nuova formula del torneo, con quattro squadre coinvolte, ha aumentato sensibilmente i ricavi per i club partecipanti. Tuttavia, con l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus non potrà accedere alla prossima edizione, rinunciando così a un pacchetto di introiti nell'ordine di qualche milione di euro.In un periodo in cui la Juventus sta lavorando per raggiungere un equilibrio finanziario, questa eliminazione rappresenta un ostacolo inatteso che, però, non rallenta il processo di crescita economica della società.