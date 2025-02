La Juventus non passa un turno ad eliminazione diretta in Champions da 5 anni: dal Lione al PSV, tutte le disfatte

AFP or licensors

E ci risiamo, ancora una volta, anno dopo anno, come un déjà-vu.erché bastava solo guardare indietro. E' successo quello che è capitato sempre negli ultimi anni quando i bianconeri si sono fatti superare da squadre che sulla carta non sono superiori. I 180 minuti contro il PSV - perché anche nella gara di andata di difficoltà se ne sono viste parecchie - riportano la grande domanda, qRisposte opinabili; una però conta più delle altre, quella del campo, che per l'ennesima volta dà un quadro chiaro di cosa siano i bianconeri in questo momento, soprattutto in campo europeo.

La Juventus non passa un turno ad eliminazione diretta dal 2019



Dal Lione al PSV: tutte le ultime eliminazioni della Juventus

La prima eliminazione ai playoff, visto che non c'erano mai stati con la vecchia formula della Champions, va di pari passo con le eliminazioni in successione che ci sono state dal 2020., lasciando i "sogni" sempre troppo in anticipo. E in particolare, i bianconeri in questi cinque anni non sono mai riusciti a superare la fase ad eliminazione diretta.grazie alla clamorosa rimonta all'Allianz Stadium firmata da Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta. Poi ci fu l'eliminazione con l'Ajax ai quarti. Ecco,Nel mezzo è cambiato tutto, i giocatori, l'allenatore, la dirigenza e addirittura una società intera.in una qualificazione condizionata dallo stop per il Covid con l'andata che si giocò a febbraio e il ritorno ad agosto, in un all'Allianz Stadium vuoto. Protagonista ancora una volta Cristiano Ronaldo, la cui doppietta in casa non bastò alla squadra a quei tempi allenata da Maurizio Sarri di passare e andare a giocarsi le final eight a Lisbona.L'anno successivo ci fuanche in quel caso nei tempi supplementari. Ad allenare i bianconeri Andrea Pirlo; finì 2-1 all'andata per i portoghesi mentre al ritorno non bastò il 3-2 a favore dei bianconeri (valeva ancora il goal doppio in trasferta). In quel caso fu una sconfitta più per episodi che meritata, a differenza di quanto successo questa volta con il PSV.Torna Allegri ma non cambia la storiadopo l'1-1 dell'andata in Spagna. Quello fu anche l'ultimo scontro ad eliminazione diretta in Champions che hanno giocato i bianconeri fino a quest'anno. L'anno dopo infatti la Juve uscì ai gironi mentre nella passata stagione la squadra non ha partecipato alle coppe europee per la nota squalifica.Da anni la Juventus non si dimostra in grado di andare avanti in Champions; da anni a questo punto della stagione il campo dice che sono lontani i tempi in cui i bianconeri potevano competere anche con le big europee. Ma non è solo questione di "giocarsela" con quelli più forti, è semmai l'inadeguatezza di affrontare avversari per che storia ma anche presente non dovrebbero eliminare i biaconeri, spesso meritatamente.che sono cambiate ma non migliorate.