Juventus eliminata dalla Champions, fallito l'obiettivo aziendale: non è più "presto" per i bilanci

AFP or licensors

Finisce ai playoff il cammino della Juventus in Champions League. Finisce al Philips Stadium, in Olanda, contro il PSV, in un modo difficile da accettare, con una prestazione per larghi tratti insufficiente. E' la Champions League, e la Juve per l'ennesima volta in questi ultimi anni non si è dimostrata all'altezza. Sarà difficile ripartire, perché lo sguardo - sbagliando - era già un po' oltre. Perché era necessario "allungare" un po' la stagione e non trovarsi a febbraio con solo un quarto posto da conquistare. Nessuna svolta post vittoria con il Manchester City, nessuna svolta dopo la vittoria con l'Inter. E i primi veri bilanci da stasera si possono fare, non solo quelli dei tifosi e dell'ambiente ma quelli del club, della società, della dirigenza. La Juventus torna a casa e fallisce l'obiettivo prefissato ad inizio anno.

La Juventus fallisce l'obiettivo in Champions



Juventus, cambia il futuro?

Se in campionato l'obiettivo minimo è il quarto posto, in Champions il traguardo da raggiungere erano gli ottavi di finali. C'erano due modi, quello diretto, qualificandosi tra le prime 8 dopo la prima fase. E quello tramite i playoff. Niente da fare. "Conta l'obiettivo sportivo", ha detto Cristiano Giuntoli nel prepartita. Una mezza verità, perché oltre alla delusione forte di campo, c'è il danno economico. I 180 minuti contro il PSV valevano 11 milioni di euro e più. Come cambiano i programmi? "Va chiesto alla società", la risposta del capitano, Locatelli. Ecco, come cambiano?Da adesso si dovrà tirare per forza una riga, ci sarà per forza di cosa un pre e post Eindhoven. Perché nelle società, soprattutto in questi tempi, si mettono sul tavolo gli obiettivi e se non vengono raggiunti le domande sono obbligatorie. Non solo su Thiago Motta e la sua gestione ma su tutto il progetto e le scelte fatte in questi mesi. Buttare tutto dopo una serata sarebbe eccessivo, ma guardando la fotografia della stagione cosa rimane? E' questa la linea giusta da seguire, a 360 gradi? Adesso il club dovrà rispondere a sé stesso, non è più "troppo presto".