L'eliminazione della Juventus in semifinale di Europa League cambia anche il calendario della 36sima giornata di Serie A.Cambia anche la gara della Roma, che non giocherà più lunedì 22 maggio alle 18.30, ma 20.45. Le variazioni di calendario erano già state anticipate dalla Lega Serie A nel comunicato ufficiale di qualche settimana fa, come riporta Goal.