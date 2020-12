L'impresa bianconera sul campo del Barcellona ieri sera in Champions League aiuta il titolo Juventus nella borsa di Milano: alla chiusura odierna dei mercati, si registra un +0,65%.



Volano addirittura due titoli "cugini" di quello Juve: Ferrari chiude con un +2,81% e Fiat Chrysler Automobiles con +2,76%. Quasi in fotocopia.

Questo in una giornata che ha visto l'Ftse Mib andare complessivamente in perdita (-0,38%).



Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund si conferma un buon periodo: si attesta su quota 115 punti.