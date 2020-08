1









Andrea Pirlo lavora sul mercato ma anche in prospettiva e secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport è pronto a lanciare un giovane del vivaio bianconero. Chi? Nicolò Fagioli. Centrocampista del 2001, nell’ultima stagione tra Primavera e Under 23 con cui ha terminato la stagione con un rosso nel primo match dei playoff contro il Padova. "Fagioli non arriverà alla carriera di Pirlo - scrive La Rosea - 30.000 passaggi in una vita di calcio, tocco più tocco meno, 1.297 nel 2014-15, l’ultima stagione alla Juve - ma nella prossima stagione, nel suo piccolo, potrebbe fare l’esordio in Serie A. E con quei capelli davanti agli occhi, fa un po’ Pirlo 2000".