Secondo quanto riporta Tuttosport, il Wolverhampton valuta Raul Jimenez almeno 80 milioni di euro. Il messicano è uno degli attaccanti nel mirino della Juve per la prossima stagione ma la richiesta dei Wolves, al momento, è troppo alta per le casse del club che resta vigile anche su Lacazette, Milik ed Edin Dzeko. Il problema, ad oggi, resta Gonzalo Higuain che non ne vuol sapere di rescindere il contratto con la Juve e rinunciare ai soldi del suo ultimo anno di contratto.