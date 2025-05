Juventus, ecco quanti punti persi in situazioni di svantaggio. Sarebbe ad altezza Napoli

AFP via Getty Images



I punti persi da situazioni di vantaggio

C'è qualcosa di struggente nel guardare indietro e contare i "quasi", gli "a un passo", i "poteva essere".Non di disastri, non di sprofondi, ma di cadute lievi, quasi impercettibili all'inizio, ma che alla lunga pesano come montagne.Ventuno. Ventuno punti persi da situazione di vantaggio. È una cifra che non urla, ma sussurra continuamente, come una coscienza che punge: "E se...?"Immagina di scalare una vetta e fermarti a cento metri dalla croce, non per stanchezza, ma per distrazione.: in vantaggio, in controllo, poi improvvisamente incerta, frastagliata. Non è una questione di qualità tecnica, non soltanto almeno. È una questione di anima, di sangue che bolle nel momento in cui le gambe cedono.



Il grande “se” bianconero

Perché non basta segnare per primi. Bisogna voler tenere quel vantaggio come si tiene qualcosa di prezioso tra le mani tremanti. La Juve, in tanti momenti, ha mollato la presa. E ogni volta che l’ha fatto, ha lasciato sul campo un pezzo di stagione.Se avesse tenuto quei 21 punti, oggi la Juventus sarebbe a 84. Più in alto del cielo che ora abita il Napoli, a +14. Certo, il calcio non si fa con i se. Ma ogni “se” racconta una possibilità. E ogni possibilità persa è una lezione per il domani.Il gap con le altre non è nei nomi, nei moduli o nei proclami: è in quelle crepe invisibili che si aprono tra un vantaggio e il triplice fischio.Pure quest'anno.