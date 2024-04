La Juventus ha ottenuto solo un punto contro il Milan nonostante le tante occasioni nel finale che avrebbero potuto regalare ai bianconeri una vittoria fondamentale in chiave Champions League. Con questo risultato, la squadra di Allegri è a 65 punti dopo 34 giornate. Quanti punti mancano alla Juventus per raggiungere matematicamente la qualificazione in Champions League? Sei, questi i punti che la Juve deve ancora fare se vuole essere sicura di raggiungere l'obiettivo fissato ad inizio anno. Domenica prossima, contro la Roma, potrebbe essere una gara decisiva per raggiungere il traguardo.