Juventus, ecco quando colpire il Lecce: il dato parla chiaro

Ladovrà conquistare a tutti i costi una vittoria nel match casalingo di questa sera contro il, fondamentale nella corsa alla Champions League in un turno di campionato peraltro "favorevole" in quanto la Lazio sarà impegnata nel sempre delicato derby della Capitale mentre il Bologna dovrà affrontare l'Atalanta a Bergamo. Negli ultimi giorni, dunque, il tecnico Igor Tudor ha sicuramente lavorato con il suo staff per preparare la gara al meglio, studiando anche punti di forza e di debolezza della squadra avversaria (che al momento è al 17° posto in classifica ad appena due punti di distanza dall'Empoli, in zona retrocessione).

Quando va in difficoltà il Lecce?

I giallorossi di Marco Giampaolo, stando alle statistiche, tendono ad andare in difficoltà in una fase specifica di gara. Il Lecce, infatti, è la squadra che ha incassato più reti nella mezz'ora centrale (dal minuto 31 al minuto 60) in questo campionato: ben 22 sui 50 totali. Tuttavia, quella salentina è anche una delle quattro compagini ad avere subìto meno goal nei primi 30 minuti di gioco del torneo in corso: sei, al pari di Bologna, Inter e Roma.