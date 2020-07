Arthur è stato il secondo rinforzo della Juve per la prossima stagione dopo Kulusevski. Dopo la fine della stagione col Barça approderà in bianconero. "Arriverà a Torino dopo la metà di agosto - si legge su Calciomercato.com -, ha già parlato anche con Sarri e non vede l'ora di smentire chi lo ha fatto fuori dal Barcellona. Inoltre, il mercato bianconero a centrocampo non finisce qui: il ds Paratici tra fine agosto e settembre preparerà almeno un altro acquisto in quel reparto da cambiare e ringiovanire, dove è mancata troppo spesso continuità e qualità in questa stagione. Fredda la pista Tonali, Pogba è lontano, Zaniolo blindato: occhio alle sorprese".