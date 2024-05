La principale minaccia per lariguardo aproviene dall'estero, precisamente dalla Premier League, come riporta Tuttosport. I club inglesi possono offrire contratti molto più vantaggiosi e hanno una prospettiva di mercato più intrigante. In questo contesto, il Chelsea si è dimostrato particolarmente interessato, soprattutto considerando la delusione per la prestazione attuale della squadra sotto la guida di Pochettino. Attualmente, i Blues si trovano al nono posto, fuori dalla corsa per la prossima Champions League. Questo potrebbe spingere il Chelsea a cercare un cambio di direzione con l'arrivo di Motta, in cerca di un rinnovamento che li riporti ai vertici del calcio europeo.