Il rendimento di Filipquest'anno allaè stato inferiore rispetto alla sua prima stagione. Fino ad ora, l'esterno non è riuscito a segnare nemmeno un gol. A parlare di lui è stato l'allenatore della Serbia, Stojkovic, in un'intervista per la Gazzetta dello Sport. Esprime preoccupazione per il fatto che Kostic non abbia ancora segnato, attribuendo il cambiamento nel suo ruolo nella squadra bianconera. Tuttavia, Stojkovic è fiducioso che Kostic possa tornare ad essere determinante per la nazionale serba all'Europeo, sottolineando il suo valore in campo internazionale.LE PAROLE - "No, Filip sta giocando più indietro nella Juve. Sono sicuro che all’Europeo sarà prezioso per noi, come sempre".