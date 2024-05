La Juventus mercoledì affronterà in finale di Coppa Italia l'Atalanta. Match che si disputerà allo stadio Olimpico. Un grande appuntamento per i bianconeri che hanno la possibilità di tornare a vincere un trofeo dopo anni. L'ultimo fu proprio la Coppa Italia vinta contro la squadra di Gian Piero Gasperini per 2-1. In quel caso però si giocava a Reggio Emilia e non a Roma. Un successo sarebbe importante anche a livello economico. Come infatti riportato da Sky, vincere la Coppa Italia porterebbe nelle casse della Juve 10 milioni di euro.