In casa Fiorentina ci sono diversi movimenti, non solamente in entrata. Da monitorare la situazione relativa a, difensore classe '96, monitorato in chiave mercato da parte della Juventus. E' quanto riporta oggi Tuttosport, che spiega come il Chino abbia un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2025 e il club ha provato ad intavolare alcuni discorsi per un possibile rinnovo, ma nulla è deciso, anzi. I dialoghi non sono mai decollati in maniera concreta e proprio per questo potrebbe profilarsi all'orizzonte la possibilità di cederlo nella prossima estate per evitare uno svincolo a parametro zero.