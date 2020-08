In attesa di mettere a segno le agognate cessioni per snellire il monte ingaggi e potersi dedicare finalmente al mercato in entrata, la Juventus sta ascoltando le richieste del suo nuovo allenatore Andrea Pirlo per allestire una rosa all'altezza del nuovo corso. Oggi Calciomercato.com fa il punto sui primi nomi chiesti dal mister, focalizzandosi su attacco e corsie esterne. Partendo da queste ultime, in particolare Pirlo si sta concentrando sul ruolo del terzino destro: il suo preferito è Hector Bellerin, dell'Arsenal. Ma un altro obiettivo è il giovane Sergino Dest dell'Arsenal.

IL CENTRAVANTI - Per quanto riguarda il centravanti per il dopo Higuain, è Edin Dzeko il profilo ideale di Pirlo, che può lasciare la Roma per una cifra tra i 10 e i 15 milioni di euro. Le alternative sono più giovani, ma anche più costose: Duvan Zapata, Raul Jimenez, Arkadiusz Milik, Alexandre Lacazette. Una cosa è parsa subito chiara: Pirlo sta mostrando un polso sul mercato ben diverso da quello del predecessore Sarri.