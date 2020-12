Il calcio regala sempre delle belle favole da raccontare. Come quella di Diego Stramaccioni, punto di forza della Vis Pesaro che continua a stupire nel girone B di serie C. Per il diciannovenne umbro gli ultimi mesi sono stati un tourbillon di emozioni: dalla serie D con il Cannara alla Juventus il passo è stato brevissimo.



Classe 2001 e nato ad Assisi, Diego è un ragazzo umbro che ha fatto la trafila del settore giovanile del Perugia. Sempre sotto gli occhi attenti della Juventus che decide di acquisirle il suo cartellino a titolo definitivo per poi lasciarlo in prestito alla Vis Pesaro. E adesso una stagione piena di soddisfazioni: 16 presenze e 1 gol proprio alla sua ex Perugia. Stramaccioni è un difensore moderno che può disimpegnarsi con successo sia da terzino sinistro che da centrale. Tra le sue caratteristiche principali c'è una grande fisicità, che diventa un fattore sui calci piazzati, al quale abbina un'ottima tecnica di base. In estate la Juventus farà il punto sulla sua situazione: la crescita è sotto gli occhi di tutti, la favola può continuare.