Tra le priorità della Juventus c'è il futuro di Blaise Matuidi. Dopo qualche problema fisico, Sarri potrebbe utilizzarlo nel match in programma domani sera contro il Milan a San Siro. Il francese ritenuto pedina importante per lo scacchiere di Sarri per la sua esperienza in campo e fuori, potrebbe presto rinnovare il contratto con i bianconeri. Nel contratto del francese c'è una clausola per un rinnovo automatico esercitabile dalla Juventus che ha già un accordo con l'agente del francese, Mino Raiola, per una commissione di 800mila euro.