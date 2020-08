Secondo quanto riporta Sky Sport, Alexandre Lacazette è tra i primi nomi nella lista della spesa della Juve per la prossima stagione. I bianconeri vorrebbero accelerare sul fronte dell'attaccante francese ma devono spendere con parsimonia e sono ancora legati a Gonzalo Higuain che non vuole lasciare il club bianconero un anno prima della fine del suo contratto. Insomma, idee tante ma i soldi in cassa non permettono operazioni pazze per la Juve che è a cerca di un nuovo attaccante.