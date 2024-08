Quando sarà possibile prendere i biglietti per la Champions?

La stagione 2024/2025, che prenderà il via ufficialmente lunedì 19 agosto 2024,I bianconeri, infatti, oltre a disputare la Supercoppa Italiana nel mese di gennaio e il Mondiale per Club il prossimo giugno, torneranno a giocare la UEFA Champions League.Da quest’anno la più importante competizione europea per club cambia format: scopri il "Games Pack" proposto da Juventus per non perderti nessuna delle 4 partite della fase a girone unico che si disputeranno all’Allianz Stadium!Da venerdì 16 agosto alle ore 12:00, fino a, sarà possibile acquistare il pacchetto che include le 4 partite di Champions League che la squadra di Thiago Motta giocherà in casa nella prima fase della competizione.Saranno disponibili due fasi di vendita in contemporanea.