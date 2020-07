Manca ancora una stagione (forse) al ritiro di Gigi Buffon. Lo stesso portiere bianconero ha svelato a Randstad cosa farà dopo aver appeso i guantoni al chiodo: "Credo che quando smetteròma sarà un anno di formazione nel quale mi dedicherò a me stesso,Da genitore devo dare l'esempio, vorrei imparare molto bene l'inglese, che ho dimenticato col francese e poi tante piccole cose di formazione che secondo me una persona come me ha bisogno". QUI L'INTERVISTA COMPLETA.