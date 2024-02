La formidabile efficacia con cuineutralizza le azioni avversarie non è l'unico aspetto di rilievo della sua stagione, né lo sono i due gol segnati, nonostante entrambi abbiano avuto un impatto significativo nei risultati della Juventus. Ciò che forse conta di più è il suo contributo nell'impostazione del gioco, un ambito in cui il difensore brasiliano ha compiuto un notevole salto di qualità rispetto alla stagione precedente.Oggi dimostra di essere un difensore in grado di gestire il possesso palla con sicurezza - scrive Tuttosport -, giocando con precisione corto, lungo o attraverso i varchi avversari. Quando necessario, è anche in grado di avanzare con la palla al piede, costringendo gli avversari a intervenire e creando spazi per i suoi compagni. I tempi in cui Bremer e Rugani potevano trovarsi isolati e incapaci di sfruttare la libertà di movimento sono ormai un ricordo lontano, superati da un difensore che oggi è una risorsa preziosa anche nell'attacco della squadra.