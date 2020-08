Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex regista bianconero non ha mai avuto esperienze in panchina, neanche a livello giovanile, e parte subito con la migliore squadra in Italia. Come ha detto lo stesso Pirlo in una diretta Instagram con Cannavaro durante il lockdown, il suo modulo di riferimento è il 4-3-3 anche se, aggiunse, "tanto dipende dai calciatori". Stesso concetto espresso durante la conferenza stampa di presentazione come tecnico dell'Under 23. ​"Moduli? In base ai calciatori che hai a disposizione, ce ne possono essere tanti ma è l'occupazione degli spazi la cosa più importante, coi giocatori giusti. Ed avere idee e principi di gioco ben chiari da attuare".