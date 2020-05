Non c'è solo Miralem Pjanic nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. Il centrocampista bianconero avrebbe già un accordo con il club catalano per i prossimi 4 anni. I blaugrana garantirebbero uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione ma oltre al bosniaco anche Mattia De Sciglio potrebbe finire al Nou Camp. L'ex terzino del Milan è entrato nei discorsi di mercato tra la Juve e il Barça in queste ore di trattative, il difensore può seguire Pjanic al Barcellona.