La Juventus lavora anche sul fronte dei terzini, visto che è un ruolo abbastanza scoperto attualmente. Nella lista di Cristiano Giuntoli c'è Mitaj, che ha disputato con la propria nazionale l’ultimo Europeo. Titolare non solo dell’Albania ma anche della Lokomotiv Mosca, Mitaj, scrive Tuttosport, ha un cartellino che con una dozzina di milioni può essere acquistato. Anche per lui è prevalente l’abilità e duttilità tattica nell’interpretare il ruolo alla Cambiaso rispetto alla prestanza fisica. C’è parecchio lavoro dietro le scrivanie e ai cellulari per sistemare la questione terzini, che rappresenta una delle chiavi tattiche più importanti del gioco Thiagomottiano.