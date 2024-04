Il pallino per il reparto difensivo della Juventus resta Riccardodel, il quale ha mostrato un notevole sviluppo sotto la guida di Thiago Motta. La Juventus è pronta a tentare un assalto per l'ex giocatore della Roma, anche se non esclude a priori l'ipotesi di dover sacrificare qualcuno per finanziare l'operazione.Timothypotrebbe essere il giocatore sacrificato, mentre il suo sostituto potrebbe arrivare dal Lille: laha manifestato interesse per Tiago Santos, terzino destro di 21 anni. La squadra sta monitorando da vicino la situazione e potrebbe presto muoversi per assicurarsi i servizi di questi talentuosi giocatori per rafforzare il reparto difensivo.