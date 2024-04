Escluso, che sta affrontando un problema fisico e deve ancora svolgere un lavoro individuale, ci si aspetta che la Juventus sia al completo mentre si prepara a partire per Roma per disputare la semifinale di Coppa Italia. Allegri avrà un'ultima sessione di allenamento domani mattina per effettuare le ultime valutazioni sulle scelte di formazione: potrebbero esserci modifiche rispetto alla partita contro il Cagliari, con l'obiettivo di mantenere alta la tensione per difendere il vantaggio ottenuto dopo il 2-0 dell'andata. Queste, dunque, sono le ultime notizie verso Lazio-Juventus.