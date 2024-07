Dal sito ufficiale della Juve, le ultime in vista dell'amichevole di domani contro il Norimberga: "Un allenamento mattutino per il gruppo che è iniziato con una fase di riscaldamento prima di focalizzarsi sulla tattica per poi chiudere con una partitella finale. Domani, dunque, si scende in campo: appuntamento al Max-Morlock Stadion di, contro i padroni di casa. Fischio d'inizio alle ore 17:00. Con questo incontro si chiuderà il Training Camp della".