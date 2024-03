Inter-Juventus, numeri a confronto, tridente sì o no?

A rigor di campionato,alla domanda provocata dal gol di Chiesa contro il Napoli, in pieno 4-3-3,. Infatti la squadra di Inzaghi è la dimostrazione vivente che anche col 3-5-2 si possono realizzare vagonate di gol. In teoria ma anche in pratica dunque non è il sistema di gioco a fare la differenza, tant'è vero che quando Inter e Juve si sono sfidate l'ultima volta, a tutti è balzata agli occhi la differenza qualitativa (di gioco e di interpreti), edOra, sono quasi una trentina i gol in più dell'Inter. Per la precisione 27. La differenza è tale che diventa difficile pensare che con un cambio di modulo tempestivo, la Juve di Allegri avrebbe fatto o farebbe meglio.(42), appena di più del Bologna delle meraviglie (41) e giusto un pochino meno di Roma (52), Milan (51) e Atalanta (49). Inoltre, anche dopo aver visto un flash di tridente, bisogna restare lucidi nell'analisi. Per me ad esempio, e quel gol di Chiesa rischia di trarci parecchio in inganno.