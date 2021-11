NordPass ha effettuato una ricerca su quali siano le password più utilizzate dagli italiani nel 2021. Diversi i dati interessanti emersi, come il fatto che ciascuno di noi possiede in media cento account diversi! La "parola chiave" più utilizzata in assoluto? La sequenza numerica, facile da ricordare (ma quindi anche da "indovinare" per eventuali malintenzionati) 123456.Mentre alla decima posizione c'è Napoli. Insomma, la Juve al centro delle passioni di tante persone.