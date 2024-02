Juventus, le condizioni di Moise Kean

Moise Kean, cosa succede fino a fine stagione

Moise Kean, mercato e rinnovo

Nel giorno del 24esimo compleanno,. Moisesi lascia alle spalle la sessione invernale di mercato, il mancato passaggio all’e il problema alla tibia che lo ha tenuto fermo. Dopo un ritorno parziale, ieri si è allenato per la prima volta con il gruppo , per tutta la sessione.E l’infortunio alla tibia sembra davvero essere un lontano ricordo. Moiseè apparso essere in buona condizione e, nelle partitelle finali, è anche tornato al gol, facendo esultare i tifosi presenti al Training Center della Continassa. Condizioni che, quindi, permettono di pensare che possa essere convocato per la partita contro ilTornato in gruppo, recuperata la forma migliore, l’obiettivo di Moiseè quello di tornare al più presto in campo e accumulare il maggior minutaggio possibile. Missione tutt’altro che impossibile perché, dall’altra parte, c’è un Federiconon in forma smagliate e un Arektutt’altro che irresistibile. Inoltre, non è detto che da qui al termine della stagione gli slot in attacco da riempire siano solo due. L’obiettivo resta lo stesso, quello che lo aveva portato a meditare un cambio casacca: conquistarsi il posto al prossimo Europeo con l’Italia.A gennaio, l’attaccante non ha voluto discutere un eventuale rinnovo di contratto con la Juventus. È in scadenza nel 2025; un buon finale di stagione gli permetterebbe di ripiazzarsi sul mercato e, al club bianconero, di cogliere l’ultima occasione utile per monetizzare.