Juventus, è tornata la membership: ispirata a Buffon. Tutti i dettagli

DaLa passione non ha fine. Torna anche per la stagione 2025/26 la Membership ufficiale della Juventus, e quest’anno lo fa con un’energia speciale, ispirata a una leggenda che ha segnato per sempre la nostra storia: Gianluigi Buffon.II tema di quest’anno è JUVEVER, unione perfetta di "Juventus" e "Forever", un tributo all'amore eterno per questi colori. Parole che prendono forza dal discorso d’addio del nostro Gigi, che si chiuse con una promessa indelebile: "Fino alla fine. Per sempre vostro."

Ecco le sei Membership disponibili per la stagione 2025/26, pensate per ogni tipologia di tifoso!J1897: la Membership più esclusiva, riserva ai nostri tifosi esperienze uniche e include una maglia celebrativa, in edizione limitata, contenuta in un Welcome Pack personalizzato, con inciso il messaggio di Gigi: "Fino alla fine. Per sempre vostro”.Di seguito alcuni dei vantaggi:BLACK & WHITE: la Membership che offre la possibilità di seguire la Juventus e di partecipare agli eventi del giorno della gara. Chi la acquisterà potrà giovare di una bella sorpresa all'interno del Welcome Pack, sempre dedicata a Gianluigi Buffon. Un modo unico per sentirsi parte di qualcosa che va oltre il campo, oltre il tempo. Proprio come Buffon.Questi alcuni dei vantaggi:STADIUM MEMBERSHIP: la Membership ideale per chi vuole vivere le emozioni della nostra casa, l'Allianz Stadium, scegliendo in anticipo il proprio posto e al migliore prezzo e con la possibilità di partecipare a eventi ed esperienze esclusive.YOUNG (11-13 anni): dedicata a tutti coloro che vogliono sentirsi parte della grande famiglia bianconera con un Welcome Pack tutto da scoprire.JUNIOR (5-10 anni): l’unico modo per poter entrare in campo con i giocatori è essere un Junior Member! Pensata per tutti coloro che hanno un'età compresa tra i 5 e i 10 anni, consente di vivere esperienze esclusive come la partecipazione a eventi su invito nel giorno gara, ma non solo e, come per la Kids Membership, ha un Welcome Pack a tema Team Jay dedicato.KIDS (0-4 anni): dedicata ai “nuovi” bianconeri, la Kids Membership è il regalo perfetto per trasmettere la passione bianconera fin dai primi anni, con un Welcome Pack dedicato a tema Team Jay.