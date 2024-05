È stato l'ada comunicare adl'esonero e non Giuntoli. Questo perché il licenziamento è dovuto a motivi disciplinari e non tecnici.Con questo chiarimento, emerge una nuova sfumatura della situazione. Il fatto che sia stato l'ad Scanavino, e non Giuntoli, a comunicare l'esonero a Allegri suggerisce che ci fossero questioni più complesse in gioco, oltre alle sole performance tecniche della squadra. L'aspetto disciplinare aggiunge un ulteriore strato di complessità alla vicenda, indicando che potrebbero esserci stati comportamenti o situazioni non in linea con gli standard del club.