Juventus, e se Tudor trova squadra prima del Mondiale? Lo scenario

Getty Images

Cosa succede se Tudor trova squadra prima del Mondiale?

La sensazione è che, al 99%, saràa guidare laal, come del resto ha ribadito ieri il suo agente dopo lo "sfogo" dello stesso tecnico al termine del match di domenica contro il Venezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport, spiegando che comunque Cristiano Giuntoli, nel ribadire al croato che la competizione statunitense è una grande opportunità per tutti, gli ha garantito anche la massima disponibilità nel caso in cui si presentasse qualche squadra prima della partenza, prevista a metà giugno.

In questo caso - spiega sempre la rosea - Tudor dovrebbe chiaramente dimettersi dal suo ruolo alla Juve, rinunciando anche ai soldi. E a quel punto la soluzione per la panchina bianconera dovrebbe necessariamente essere interna, condella Primavera odella Next Gen. Dopodiché dovrebbe arrivare, che ormai sembra pronto a dire addio al Napoli. Ad ogni modo, nulla fa pensare che tra il club e Tudor si possa arrivare allo scontro, se non altro perché lui ai colori bianconeri è profondamente legato: qualsiasi decisione, dunque, sarà presa insieme, per il bene di tutti e nel rispetto delle volontà di ciascuno.