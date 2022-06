Juventus e Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini e garantire loro un futuro, rilanciano insieme a Torino una partnership d’eccellenza per la città di Torino, nata nel 2018, e incentrata sulla salvaguardia dei minori impegnati in attività sportive organizzate, e sulla promozione di opportunità educative di qualità nei quartieri e territori più svantaggiati del territorio.



L’occasione del rilancio è l’inaugurazione del nuovo Hub Educativo 0-18 anni, che accoglie ora, in uno spazio ampliato e riqualificato grazie al sostegno di Juventus, il Punto Luce e lo Spazio Mamme di Save the Children, gestiti in collaborazione con l’associazione Vides Main Onlus. Il nuovo centro, che offre gratuitamente ogni pomeriggio spazi e attività ad alta intensità educativa e sportive per bambine, bambini e adolescenti da 0 a 18 anni, e un sostegno qualificato per le neomamme e le mamme dei più piccoli, è situato nel cuore del quartiere Lucento–le Vallette di Torino, a 800 metri dall’Allianz Stadium.



L’evento di inaugurazione, si terrà il prossimo venerdì 10 giugno 2022 alle ore 12, presso il nuovo centro, in via Fiesole n. 19 a Torino, alla presenza del Presidente Andrea Agnelli, e di Cecilia Salvai e Federico Chiesa per Juventus, di Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia. Contestualmente nel centro si svolgeranno alcune delle attività educative che coinvolgono quotidianamente mamme, bambine e bambini, ragazze e ragazzi che frequentano il Punto Luce e lo Spazio Mamme.