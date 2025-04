Juventus e Parma agli antipodi: il dato incredibile sui calci piazzati

AFP or licensors

I numeri del Parma sui calci piazzati

Che si tratti di attaccare o di difendere, quest'anno laha un problema evidente con le palle inattive: oltre ad essere la seconda squadra ad aver segnato meno goal in Serie A su calcio da fermo (4), nel corso di questa stagione la Vecchia Signora si è infatti confermata estremamente vulnerabile anche sui tiri piazzati a sfavore, un vero e proprio tallone d'Achille che in diverse occasioni le è costato molto caro anche in termini di punti.Curioso, tra l'altro, il fatto che la situazione sia esattamente opposta per il, avversaria del match di oggi allo stadio Tardini. I ducali dominano addirittura la scena italiana per proporzione di reti costruite da fermo: ben 8 su 37 totali, ovvero il 22% del fatturato complessivo. Per numeri assoluti, i gialloblù ora guidati da Cristian Chivu sono preceduti soltanto dalla capolista Inter (11), ma in percentuale risultano all'apice davanti all'Udinese (19%), al Genoa (17%) e agli stessi nerazzurri di Simone Inzaghi (15%). Un dato che la Juve dovrà tenere ben presente questa sera, per evitare spiacevoli inconvenienti a cui potrebbe poi diventare difficile rimediare.