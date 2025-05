Juventus, è ora di mettere il sale nelle ferite

Getty Images

Ci siamo visti e ci siamo riconosciuti. Tutti lì, sul trespolo, trasfigurati da umani a gufi. Stessa sorte per tutti i tifosi della: occhi incollati su San Siro, gesti apotropaici, esultanza sguaiata al goal di Raphinha e poi la grande amarezza finale. C’è chi rifiuta di guardare in faccia la realtà, chi mostra fair play, chi fa paragoni con il Barcellona che i bianconeri sfidarono in finale di: ed ecco che le strade del tifo si dividono nuovamente, ognuno in cerca del proprio personalissimo e insindacabile modo per superare la serata.Ma non è il caso, adesso, di mettere la testa sotto la sabbia. Anzi, si sparga abbondante sale sopra le ferite. Fa male, deve fare malissimo; perché va ricordato, impresso a fuoco nella testa, devono rimanere le cicatrici di ieri sera. Da una parte il talento puro e l’incoscienza dei giovani, dall’altra l’esperienza e una squadra che ha dimostrato carattere ferreo e coraggio. E poi c’è la Juventus che, in questo momento, è distante anni luce dal Barcellona e dall’Inter, dai massimi livelli del calcio europeo.

E che male fa, per fortuna. È anche il dolore a tenerci vivi, ad aiutarci a riconoscere la mediocrità, che è già un passo in avanti rispetto ad assuefarsi a questa. Ma lo avete visto? Aveva abbandonato la semifinale di andata per un problema muscolare, ieri sera con la gamba fasciata ha fatto goal e conquistato un rigore. Durante questa stagione, in casa Juventus, in quanti hanno stretto i denti? Quante volte abbiamo sentito: non si sente al 100% e non ci sarà? Anche da questo passa la formazione del carattere e dell’identità di una squadra.La vittoria dell’Inter contro il Barcellona non ha solamente ricadute immediate: oltre la finale, oltre gli introiti, c’è di più. Partite come le due semifinali entrano nell’epica di un club calcistico: ne scrivono la storia e contribuiscono a scriverne anche il futuro. Cosa siamo stati è quello che vogliamo essere anche in futuro.È quello che molto spesso definiamo Dna di una squadra. Ecco, adesso torniamo in casa Juventus e continuiamo a spargere sale sulle ferite. Empoli, Fiorentina, Atalanta, PSV… Cosa ci dice questo elenco di partite? Che si è toccato il fondo, ma è importante riconoscerlo, sentirne il tanfo appiccicaticcio che rimane addosso. Perché se no si rischia di essere soddisfatti di un pareggio a Bologna, o di un quarto posto. Per restare al Dna, si rischia la mutazione genetica.