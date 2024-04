Il distacco più ampio: il dato



Anche negli scontri diretti

Il divario trae l'Inter dopo 33 giornate di campionato è impressionante: 17 punti sul fronte rossonero e addirittura 22 sul lato bianconero. È un distacco senza precedenti, una voragine nella classifica che non si era mai vista prima. A riportarlo è Gazzetta.Considerando gli scudetti vintidurante l'era dei tre punti per vittoria (escludendo quelli assegnati a tavolino nel 2005-2006 e durante la stagione 2006-2007 in cui laera in Serie B), i 39 punti di differenza a questo punto del campionato rappresentano un record, superando di 5 punti il distacco del 2007-2008, quando dopo 33 giornate c'erano 34 punti di differenza, di cui 11 a favore della Juventus e 23 del Milan.Ma non è solo questo il motivo di orgoglio pero di riflessione per le due rivali. Quest'anno, a differenza delle stagioni precedenti in cui ha vinto lo scudetto, l'Inter è rimasta imbattuta contro le due rivali storiche, ottenendo tre vittorie e un pareggio (nella partita di andata contro la).In passato, sotto la guida di allenatori come(2007-2008),(2008-2009 e 2009-2010) o(2020-2021), gli interisti avevano sempre incassato almeno una sconfitta contro una delle due squadre. Quest'anno no: hanno conquistato 10 punti su 12 disponibili, un altro segnale del grande divario tra i neo campioni d'Italia e coloro che aspirano a raggiungerli. Per colmare quei 39 punti di differenza, ci sarà bisogno di tanto, tanto lavoro.