Nella domenica calcistica, in Serie A il dato da segnalare è il sorpasso del Milan sulla Juventus in classifica, grazie alla vittoria dei rossoneri con l'Empoli e il pareggio della Juventus con l'Atalanta. In Premier League invece è stato il giorno di Liverpool-Manchester City. Il Corriere della Sera fa un paragone tra la partita tra Klopp e Guardiola e quelle di Milan e Juventus: "Chi col telecomando è andato da Milan-Empoli a Juventus-Atalanta passando su Liverpool-Manchester City potrebbe pensare di aver guardato due sport diversi. Eppure, in Inghilterra come in Italia erano in campo due delle prime tre squadre in classifica".