La Juventus conquista la qualificazione alla prossima Champions League, grazie alla vittoria per 4-1 a Bologna e al clamoroso pareggio 1-1 del Napoli contro il Verona. Questo è il tema principale delle prime pagine sportive in Italia. La Gazzetta dello Sport ("Milan e Juve alle stelle") e Tuttosport ("Juve sì! Milan sì! Delirio Inter") puntano soprattutto sulla qualificazione Champions di rossoneri e bianconeri a scapito dei partenopei.

Si focalizza sulla Juve, in particolare sul suo allenatore, il titolone del Corriere dello Sport: "Pirlo benedetto" citando la famosa punizione... maledetta di quando era calciatore.

Infine, notiamo come Cristiano Ronaldo sia un brand universale, e ancora molto popolare in Spagna, con la pubblicità della sua linea di occhiali da sole su Marca.

In generale, la stampa spagnola oltre a celebrare il titolo in Liga dell'Atletico Madrid, parla dell'imminente addio di Zinedine Zidane al Real Madrid...