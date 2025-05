Juventus, è l'ennesimo scontro diretto. Il passato non aiuta, Tudor ha spiegato il perché

AFP or licensors



Bologna vale tantissimo

Alla fine, spesso, tutto si riduce a una questione di carattere più che di caratteristiche. E nelle partite che decidono un'intera stagione, la differenza non la fanno solo i piedi, ma la testa, i nervi, la fame.Lo aveva già fatto alla vigilia della sfida con la Roma, un altro crocevia fondamentale. Gli è andata bene, ma poteva andare molto meglio.



Le notti che fanno la differenza



Il nodo delle sfide dirette

La sfida con il Bologna non è semplicemente un'altra tappa: è la tappa. Per un motivo semplice, quasi banale: una vittoria al Dall’Ara metterebbe la Juve in posizione di sicurezza per il quarto posto. Lo champagne non sarebbe ancora stappato, ma messo al fresco sì. A quel punto, basterebbe non perdere contro la Lazio, per poi chiudere in tranquillità le ultime due giornate. In pratica, servono 9 punti in 4 partite per blindare la Champions.Con uno sguardo, ovviamente, anche alla Roma.E poi c’è il passato, che pesa. Perché nelle partite da dentro o fuori,Più mentali che tecnici. Più caratteriali che tattici. Si è chiusa, paralizzata dalla pressione, ed è uscita dal campo con prestazioni opache, a tratti inspiegabili. L’Empoli allo Stadium è stata la peggior notte: avversario alla portata, contesto favorevole, risultato disastroso. Ma anche la serata di coppa contro il PSV ha lasciato il segno, con una squadra incapace di reagire. Partite che, se non forgiano, almeno raccontano chi sei.Il trend negativo non si ferma lì: anche negli scontri diretti più recenti, contro Atalanta e Fiorentina, cioè nel cuore dell’era Motta, la Juve è mancata. Mai una scossa, mai un segnale di superiorità agonistica. Mancanza di testa, sì, ma anche di gambe. Ed è proprio da questo binomio mentale-fisico che parte il messaggio di Tudor."La tecnica è fine a se stessa", ha detto il tecnico croato. E in questa frase c'è forse tutto ciò che vuole trasmettere: una presa di distanza da un passato elegante ma poco concreto. Un presente in cui non basta sapere giocare a calcio, ma bisogna saperlo fare quando tutto brucia. Come ora.