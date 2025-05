Juventus e Lazio a pari punti: chi si qualifica in Champions se finisce così

2025 Getty Images

Juventus e Lazio a pari punti: chi si qualificherebbe in Champions?

Lotta Champions sempre più appassionante: quando mancano due giornate dalla fine rimane ufficialmente un solo posto a disposizione visto che l'Atalanta con la vittoria sulla Roma si è qualificata matematicamente nell'Europa che conta. Adesso rimangono concretamente quattro squadre a giocarsi il quarto posto, ovverobianconeri si trovano quarti con 64 punti, gli stessi della Lazio mentre Roma e Bologna seguono a 63 e a 62 punti.

Sia Juventus che Lazio possono raggiungere 70 punti in classifica. Ma cosa succederebbe se il campionato finisse così, con le due squadre a pari punti? A determinare la squadra che starebbe davanti in classifica sono gli scontri dirett. Questo significa che la squadra di Tudor ha gli scontri diretti a favore e quindi se arrivasse a pari punti della Lazio, sarebbe qualificata in Champions League.Per questo motivo,Il destino è nelle mani della Juventus dopo quest'ultima giornata di campionato. QUI TUTTI GLI SCENARI IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI DELLE SQUADRE COINVOLTE NELLA LOTTA CHAMPIONS.